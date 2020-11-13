Церковь / Новости епархии

Престольный праздник прошел в храме святого Александра Невского. ФОТО

Фото здесь и далее - пресс-служба Псковской епархии

Сегодня, 6 декабря, в воинском храме святого благоверного князя Александра Невского прошел престольный праздник. В честь торжественного дня Божественную Литургию в храме совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Его Высокопреосвященству сослужили: протоиерей Олег Тэор, настоятель храма святого князя Александра Невского города Пскова; иерей Александр Смирнов, настоятель храма святых Космы и Дамиана (с Гремячей горы) города Пскова; клирики храма святого Александра Невского в городе Пскове.

Песнопения Литургии исполнили хор храма под управлением Наталии Воронюк; молодежный хор под управлением Ирины Семёновой; хор Воскресной школы под управлением Юлии Башировой. За богослужением молились многочисленные прихожане и паломники.

На малом входе Божественной Литургии митрополитом Тихоном по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за многолетнее усердное служение Церкви Христовой протоиерей Олег Тэор был удостоен права ношения второго креста с украшениями. Также права ношения набедренника митрополит Тихон удостоил клириков храма Александра Невского: иерея Алексия Короплясова и иерея Романа Алексеева.

По запричастном стихе митрополит Тихон обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.

По окончании богослужения митрополит Тихон вручил благодарственные Архиерейские грамоты членам церковного причта, сугубо потрудившимся на благо прихода и Церкви Христовой. Благодарственной Патриаршей грамотой за труды на благо святой Церкви был также награжден клирик воинского храма иерей Михаил Аршанов.

По окончании богослужения все богомольцы были угощены трапезой из полевой кухни, развернутой у стен храма.