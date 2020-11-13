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Рождественский предел восстановят в храме Жен-Мироносиц

В храме Жен-мироносиц (со Скудельниц) предстоит возрождение Рождественского предела (воссоздание иконостаса и престола). Кроме того, здесь планируется ремонт приходских помещений. Некоторые из них требуют косметического ремонта, а иные — основательного, так как не обновлялись почти 30 лет.

Как отметили в храме, очень многое уже было сделано в прежние годы: возрождена богослужебная и общинная жизнь на приходе, приведен в порядок и во многом отремонтирован храм, налажено отопление, восстановлены старые и построены новые приходские помещения, проведена большая работа по облагораживанию территории.

Также здесь работают над созданием приходского просветительского центра (помещений, где могли бы проводиться занятия детской школы, молодежного клуба, школы женственности и т. д.), над оборудованием детской комнаты (в том числе уголка матери и ребенка), созданием музея истории храма.

Вместе с тем требуется помощь в дальнейшем облагораживании прихрамового пространства, в налаживании хорошего освещения, в замене старой мебели, покупке канцелярских предметов для детской приходской школы, а также в поддержке других приходских проектов: общих паломнических поездок, благотворительных акций и т. д.

Поддержать приход храма можно, перечислив любую сумму на расчетный счет храма или на банковскую карту.

Реквизиты счета:

Полное наименование: «Местная православная религиозная организация Приход Храма Святых Жен Мироносиц Псковской епархии Русской Православной Церкви, г. Псков».

г. Псков, ул. Коммунальная 25 а.

ИНН: 6027025437

КПП: 602701001

р/сч: 40703810251000001093

отделение №8630 Сбербанка России

к/сч: 30101810300000000602

БИК: 045805602

Назначение платежа: пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается.

Пожертвовать на банковскую карту 2202 2014 4132 8297, получатель «Константин Вячеславович Б.» с обязательной пометкой «Пожертвование на храм».