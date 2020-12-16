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Митрополит Тихон возглавил заседание Общественного совета при Росалкогольрегулировании

Очередное заседание Общественного совета при Федеральной службе по регулировании алкогольного рынка состоялось 17 декабря в формате видеоконференции. Мероприятие прошло под председательством митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).

Члены Общественного совета заслушали доклады о реализации Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка мероприятий в области открытых данных; о защите граждан от нелегальной алкогольной продукции и борьбе с нелегальным алкоголем.

Оживленную дискуссию вызвал доклад об итогах реализации «Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года», сделанный Председателем Общественного совета митрополитом Тихоном. В ходе обсуждения результатов реализации Концепции владыка Тихон отметил, что это была самая незаметная и эффективная антиалкогольная кампания в истории России.

В результате этой кампании в стране существенно снизилось потребление алкоголя. По оценкам Минздрава России, с 15,8 литра (18 литров по данным ВОЗ) на человека в 2008 году до 9,1 литра этанола на человека в 2019 году.

В последние годы наблюдается также заметное снижение заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами. Число людей, состоящих на учете с диагнозом «алкоголизм» за период с 2008 по 2018 годы снизилось на 42% – с 2,08 млн до 1,2 млн.

В период активных антиалкогольных мер с 2008 по 2019 год смертность от случайных отравлений алкоголем, по данным Росстата, сократилась более чем в 3,5 раза (с 16,9 до 6,7 на 100 тыс. человек). Смертность от транспортных травм всех видов снизилась почти в 2 раза (с 25 человек на 100 тыс. населения в 2008 году, до 12,8 человек в 2018 году).

Число убийств в расчете на 100 тыс. человек снизилось более чем в 3 раза (с 16,5 в 2008 году до 5,2 в 2018 году. По статистике, 82% убийств в РФ совершались в состоянии алкогольного опьянения).

За период 2008-2019 гг. Россия вышла на 1-е место в мире по темпам снижения смертности и роста продолжительности жизни среди среднеразвитых и высокоразвитых стран.

В 2019 году в России был побит абсолютный рекорд средней продолжительности жизни за всю историю страны, включая советское время: средняя продолжительность жизни в России составляла 73,4 года (для мужчин 67,5 лет, для женщин – 77,6).

Митрополит Тихон выразил надежду, что разрабатываемая в настоящее время Концепция, рассчитанная до 2030 года, будет не менее действенной.

В ходе заседания также обсуждался вопрос создания фонда для обеспечения финансовой поддержки разработки и продвижения социальной рекламы и образовательных программ, направленных на неприятие злоупотребления алкоголем.

Кроме того, на рассмотрение участников мероприятия был вынесен проект Кодекса этики членов Общественного совета.

По итогам заседания были приняты решения о продолжении работы по ключевым вопросам повестки и проработке наиболее актуальных тем для их включения в План работы Общественного совета на 2021 год.