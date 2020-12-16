Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия. ВИДЕО

Фото: Вадим Боченков
Псковская Лента Новостей продолжает видеотрансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. Сейчас в режиме онлайн можно присоединиться к Божественной литургии в Неделю 29-ю по Пятидесятнице, святых праотцев.
Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре можно по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/
Смотрите прямую трансляцию на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители во ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, а также на сайте Псковской Ленты Новостей.