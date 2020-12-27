Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ

Фото: Вадим Боченков
Продолжается трансляция богослужений из Псково-Печерского монастыря. В режиме онлайн любой желающий может присоединиться к прямым включениям из обители.
31 декабря 2020 - 1 января 2021, четверг-пятница
00.00 - Божественная литургия
2 января, суббота
18.00 - Всенощное бдение
3 января, воскресенье Неделя 30-я по Пятидесятнице, святых отец
10.00 - Божественная литургия
Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре можно по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/
Смотрите прямую трансляцию на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители во ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, а также на сайте Псковской Ленты Новостей.