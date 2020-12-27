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Престольный праздник прошел в псковском храме Анастасии Узорешительницы



Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской епархии

Сегодня, 4 января, в день памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы отмечается престольный праздник в псковском храме, посвященном святой.

Согласно псковским летописям, Анастасиевская церковь в Кузнецах была возведена в 1487 за один день. Во время сильного мора (эпидемии) псковичи возвели деревянный храм, освятили его и сослужили первую Божественную литургию, прося молитвенного заступничества у святой.

О постройке каменной церкви летописи не упоминают, однако в 1538 году она уже была. Это следует из сообщения о пожаре в Пскове, при котором сгорело двенадцать храмов, а в каменной церкви святой Анастасии разрушилась крыша и в огне погибло четыре человека.

Еще один раз псковские летописи упоминают о храме в связи со следующим чудесным событием, произошедшем 29 сентября 1636 года. Отрок двенадцати лет, идущий у храма святой Анастасии, был подхвачен некой силой «аки ветром» и явился ему человек с крыльями, и молвил: «Не бойся и скажи всем, чтобы жили в покаянии и чистоте, а не сделают так, будет гнев Божий велик на граде сем», а после поднялся на крыльях выше креста церкви.

В давние времена рядом с храмом находился квартал ремесленников, связанных с кузнечным делом. Это был достаточно обширный район, называемый «Кузнецы». Отсюда пошло название, которое упоминается в краеведческой литературе, – «церковь Анастасии в Кузнецах».

В 1786 году церковь была назначена к упразднению, однако по указу Псковской духовной консистории в 1787 году приписана к Нововознесенской, расположенной неподалеку. В 1808 году вновь подлежала закрытию, как пришедшая в ветхость. Однако псковичи добились отмены этого решения, обратившись с прошением к государю императору. В XIX – начале ХХ века церковь оставалась приписной к Нововознесенской, но действовала благодаря заботам настоятелей и прихожан.

При советской власти церковь оставалась открытой до 1932 года, когда Союз воинствующих безбожников, проведя широкую антирелигиозную кампанию, добился ее закрытия.

В годы Великой Отечественной войны здание церкви получило частичные повреждения кровли, стен, наружной и внутренней отделки.

В 1960 году, после проведения ремонтно-восстановительных работ, здание Анастасиевской церкви было передано Псковской областной библиотеке и долгие годы использовалось как книгохранилище.

12 августа 2003 года по благословению архиепископа Псковского и Великолукского Евсевия состоялось собрание прихода храма, где был принят устав и выбран приходской совет во главе с председателем священником Евгением Ковалевым. 12 сентября приход был зарегистрирован как религиозная организация Русской Православной Церкви.

11 ноября 2003 года в день памяти святой преподобномученицы Анастасии у стен церкви был отслужен первый водосвятный молебен с крестным ходом. С 1 января 2005 года храм передан в бессрочное безвозмездное пользование Русской Православной Церкви в лице общины.

В 2006 году в храме провели ремонтные работы: было сделано отопление, проведена электропроводка, настелены полы, заменены оконные рамы, побелены стены изнутри, установлен временный иконостас.

4 января 2007 года в день памяти святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в храме состоялась первая, после семидесяти пяти лет запустения, Божественная литургия. Спустя два года был восстановлен придел святой великомученицы Параскевы Пятницы.

3 января 2021 года, в Неделю 30-ю по Пятидесятнице, пред Рождеством, святых отец, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.

Его Высокопреосвященству сослужили: иерей Евгений Ковалев, настоятель храма святой Анастасии Узорешительницы города Пскова; протоиерей Василий Лупаков, клирик подворья Псково-Печерского монастыря в городе Пскове; иеромонах Иларион (Карандеев), насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря; гости праздника в священном сане.

Песнопения Литургии исполнил хор под управлением Александра Андреева. За богослужением молились прихожане храма. По запричастном стихе митрополит Тихон обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.