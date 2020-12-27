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Воспитанники детского приюта встретились с митрополитом Тихоном

Здесь и далее - фото пресс-службы Псковской епархии

Вчера, 5 января, воспитанники детского приюта «Павлин» посетили Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь и встретились с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.

Как сообщает пресс-служба Псковской епархии, для ребят была организована экскурсия по храмам обители, а также праздничная трапеза, на которой они смогли побеседовать с владыкой Тихоном.

История Православного детского дома «Павлин» при Храме Святителя Митрофана Воронежского, начинается более ста лет назад. С 1877 года существовал детский приют принца Ольденбургского, а в 1893 году был открыт Елисаветинский приют, названный так в честь Великой Княгини Елисаветы Федоровны. На открытии Елисаветинского приюта присутствовала сама Великая Княгиня Елизавета.

При советской власти храм и приюты были закрыты.

После возобновления богослужений в храме Святителя Митрофана Воронежского в 1990 г. его прихожане возобновили традицию по оказании помощи детям-сиротам. В связи с тем, что число детей, обращающихся в храм Святителя Митрофана Воронежского, увеличилось, Приходским советом было принято решение о создании детского дома. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея II в 1999г. был открыт Социально-реабилитационный центр «Детский дом «Павлин», который 20 мая 1999 г. получил официальную государственную регистрацию.

Одной из основных задач центра является подготовка воспитанников, а их в детском доме 20, к практической жизни в условиях большого города. Соблюдение дисциплины, послушание взрослым и труд являются необходимыми и главными составляющими в формировании личности ребенка. Дети получают христианское и церковное воспитание, учатся жить по христианским заповедям.