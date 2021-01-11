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Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ

13.01.2021 09:11|ПсковКомментариев: 0

Продолжается трансляция богослужений из Псково-Печерского монастыря. В режиме онлайн любой желающий может присоединиться к прямым включениям из обители.

16 января, суббота пред Богоявлением. Предпразднство Богоявления

18.00 - всенощное бдение

17 января, воскресенье. Неделя 32-я по Пятидесятнице. Предпразднство Богоявления

10.00 - божественная литургия.

Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре можно по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/

Смотрите прямую трансляцию на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители во ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, а также на сайте Псковской Ленты Новостей.

Теги: #борисовичи #церковь
Источник: Псковская Лента Новостей
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