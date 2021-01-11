←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости епархии 11.01.2021 08:234 Продолжаются противоаварийные работы в Псково-Печерском монастыре 16.01.2021 12:340 Скончался старейший священник Псковской епархии 13.01.2021 09:110 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 11.01.2021 08:234 Продолжаются противоаварийные работы в Псково-Печерском монастыре 10.01.2021 09:530 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: божественная литургия. ВИДЕО 09.01.2021 18:010 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение. ВИДЕО
Церковь / Новости епархии

Скончался старейший священник Псковской епархии

16.01.2021 12:34|ПсковКомментариев: 0

Вечером 15 января на 91-м году жизни скончался почётный настоятель храма Святой великомученицы Варвары в городе Печоры протоиерей Евгений Пелешев.

«После Рождества Христова батюшка почувствовал недомогание, три дня назад его положили в Печорскую больницу, вчера он был транспортирован в областную больницу где и преставился, - сообщается на странице храма во ВКонтакте. - Выражаем соболезнования близким отца Евгения, а также всем прихожанам нашего Прихода. Царство Небесное, дорогой батюшка!»

О времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

Протоиерей Евгений Пелешев родился в эстонской деревушке в благочестивой многодетной семье. Рано остался без матери, детей воспитывала вторая супруга отца. С детства был привязан к Пюхтицкой обители, мальчика наставляла блаженная Елена, а в 1946 году он ушел послушником в Псково-Печерский монастырь. Был там и шофером, и звонарем, поучался у тамошних насельников, среди которых были и о. Иоанн (Крестьянкин), и о. Адриан (Кирсанов) и будущий Патриарх Пимен. Особенно теплые отношения у него сложились с будущим Патриархом Алексием II.

Спустя несколько лет юношу позвал к себе в иподиаконы епископ Роман (Танг), он же направил его учиться в тогда еще Ленинградскую семинарию. Доучиться о. Евгений не успел, был рукоположен во священники и вместе с матушкой Татьяной отправился на свой первый приход, в храм деревни Залесье, где и прослужил 20 лет. Потом, зная о его владении эстонским языком, о. Евгения определили в другой приход, в храм во имя св. великомуч. Варвары. Впрочем, на эстонском он служил только первые годы, постепенно прихожанами храма становилось все больше русских людей.

Отец Евгений Пелешев был старейшим клириком Псковской епархии, любимым пастырем, исповедником, автором книг о судьбах церкви и священнослужителей в советское послевоенное время.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
16.01.2021, 12:340 Скончался старейший священник Псковской епархии 15.01.2021, 16:520 Освящение воды организуют на Крещение в храме Александра Невского 13.01.2021, 09:110 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 12.01.2021, 22:380 Служба «Милосердие Псков» поздравила с Рождеством бездомных
12.01.2021, 14:460 Уникальный фильм о жизни афонского монастыря вновь покажут в Печорах 11.01.2021, 17:110 Лекция о святынях храма Рождества Иоанна Предтечи состоится 11 января 11.01.2021, 16:370 Рождественская сказка: жители и гости Печор поделились впечатлениями от праздника 11.01.2021, 12:240 Истории Псково-Печерского монастыря посвятят Александро-Невские чтения
11.01.2021, 08:234 Продолжаются противоаварийные работы в Псково-Печерском монастыре 10.01.2021, 21:5012 Теленку, родившемуся в Псково-Печерском монастыре под Рождество, просят придумать имя 10.01.2021, 09:530 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: божественная литургия. ВИДЕО 09.01.2021, 18:010 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение. ВИДЕО
06.01.2021, 22:300 Рождество Христово. Прямая трансляция из Троицкого собора города Пскова. ВИДЕО 06.01.2021, 21:250 Оправившийся после болезни протоиерей Олег Тэор поздравил псковичей с Рождеством. ВИДЕО 06.01.2021, 21:000 Рождественские колядки поют в Печорах. ВИДЕО 06.01.2021, 17:190 Друзья Рождественского фестиваля искусства показали мастер-класс по созданию пряничного домика
06.01.2021, 15:480 Готовимся к Рождеству: 10 вдохновляющих цитат 06.01.2021, 14:280 Воспитанники детского приюта встретились с митрополитом Тихоном 06.01.2021, 11:300 Митрополит Тихон поздравил псковичей с наступающим Рождеством Христовым 05.01.2021, 22:320 Простое счастье Рождества Христова: прихожане храма Успения с Полонища поделились секретами подготовки к празднику
05.01.2021, 17:320 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 05.01.2021, 12:460 Об истории и богословском смысле Рождества расскажут на очередных Александро-Невских чтениях 04.01.2021, 17:061 В праздничные экскурсии и поездки по Пскову и области приглашает паломнический центр «Троицкий» 04.01.2021, 15:190 Престольный праздник прошел в псковском храме Анастасии Узорешительницы
03.01.2021, 09:440 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия. ВИДЕО 02.01.2021, 17:570 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение. ВИДЕО 31.12.2020, 23:581 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Ночная Божественная литургия. ВИДЕО 31.12.2020, 12:080 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ
30.12.2020, 13:310 Что подарить на Рождество: идеи подарков от издательства «Вольный странник» 29.12.2020, 13:440 О книге «Леонид Зуров. В тени Бунина» расскажут псковичам 31 декабря 29.12.2020, 12:510 Чудесное Рождество: расписание поездок паломнической службы «Вольный странник» 28.12.2020, 19:450 Под музыку Рождества
28.12.2020, 13:110 Музыкальные премьеры прозвучали на онлайн-концерте «Россия начинается здесь» 28.12.2020, 09:540 О святынях Снетогорского монастыря расскажут в рамках проекта «Вечера на Печерском подворье» 27.12.2020, 17:570 Стартовала трансляция онлайн-концерта «Россия начинается здесь». ВИДЕО 27.12.2020, 09:470 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия. ВИДЕО
26.12.2020, 18:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение. ВИДЕО 26.12.2020, 16:390 Пожилых псковичей поздравят волонтеры Рождественского Молодежного фестиваля искусств 25.12.2020, 19:391 Псковичи могут успеть принять участие в фотоакции «С Рождеством Христовым!» 25.12.2020, 19:260 В храме Александра Невского идет подготовка к Рождеству. ФОТО
25.12.2020, 18:210 Мастер-класс по созданию снежинки провели для псковичей 24.12.2020, 11:3815 Рождественское меню ждет гостей в ресторане «Несвятые святые» и монастырском буфете в Печорах 24.12.2020, 10:455 Елка, звезды, Рождество: как готовятся к праздникам Печоры 24.12.2020, 09:5413 Празднование Рождества в Печорах пройдет с соблюдением всех мер предосторожности
24.12.2020, 09:000 На верблюде и тройке лошадей смогут покататься маленькие гости Печор в Рождество 24.12.2020, 07:460 Печоры по-новому украшают к Рождеству. ФОТО 23.12.2020, 23:050 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 23.12.2020, 14:140 Рождество по-псковски: между Западом и Востоком
22.12.2020, 22:146 В Белоруссии пройдут мероприятия, посвященные юбилею Александра Невского 22.12.2020, 19:100 Снетогорский монастырь закрылся на карантин 22.12.2020, 18:562 Дальняя часть пещер Псково-Печерского монастыря будет закрыта на Рождество 22.12.2020, 13:370 Вопросы церковного служения в условиях коронавируса обсудили псковские священники
22.12.2020, 11:480 Курсы обучения иконописи организуют в Пскове 22.12.2020, 09:5010 Тему преподавания в школах основ православной культуры обсудили в Псковской митрополии 21.12.2020, 21:490 Очередные «Вечера на Печерском подворье» будут посвящены святыням Крыпецкого монастыря 21.12.2020, 17:494 Завтра состоится онлайн-презентация с участием автора новой книги, выпущенной издательством «Вольный странник»
21.12.2020, 16:560 Надвратной Троице посвятят Александро-Невские беседы в Пскове 20.12.2020, 10:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: божественная литургия. ВИДЕО 19.12.2020, 18:020 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение накануне недели 28-й по Пятидесятнице. ВИДЕО 19.12.2020, 15:460 Стали известны даты проведения XII Международных Александро-Невских чтений в Пскове
19.12.2020, 13:410 Продолжается прием заявок на традиционный Рождественский фестиваль 19.12.2020, 09:500 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: божественная литургия в праздник святителя Николая Чудотворца. ВИДЕО 19.12.2020, 08:350 Память Николая Чудотворца чтят сегодня православные 18.12.2020, 22:410 Специалисты по лазерному сканированию ведут работы в Псково-Печерском монастыре
18.12.2020, 18:1215 Митрополит Тихон возглавил заседание Общественного совета при Росалкогольрегулировании 18.12.2020, 17:590 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение в праздник святителя Николая Чудотворца. ВИДЕО 17.12.2020, 11:360 Каким был образ псковича в XV веке, расскажут на Александро-Невских беседах 16.12.2020, 15:170 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ
14.12.2020, 22:030 На канале «Спас» покажут фильм «Небесный спецназ» с участием клириков храма Александра Невского 14.12.2020, 21:000 Псковская Голгофа: храм Старое Вознесение 14.12.2020, 18:440 В Сети появилась новая серия проекта «Несвятые святые. Наши дни». ВИДЕО 14.12.2020, 13:330 Онлайн-концерт «Россия начинается здесь» состоится 27 декабря
13.12.2020, 13:360 С 14 декабря в Пскове обновляется выставка «Собор церковного искусства» 13.12.2020, 10:120 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия. ВИДЕО 12.12.2020, 18:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение. ВИДЕО 10.12.2020, 22:080 Митрополит Тихон принял участие в заседании Оргкомитета Рождественских образовательных чтений
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru