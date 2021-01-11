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Скончался старейший священник Псковской епархии

Вечером 15 января на 91-м году жизни скончался почётный настоятель храма Святой великомученицы Варвары в городе Печоры протоиерей Евгений Пелешев.

«После Рождества Христова батюшка почувствовал недомогание, три дня назад его положили в Печорскую больницу, вчера он был транспортирован в областную больницу где и преставился, - сообщается на странице храма во ВКонтакте. - Выражаем соболезнования близким отца Евгения, а также всем прихожанам нашего Прихода. Царство Небесное, дорогой батюшка!»

О времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

Протоиерей Евгений Пелешев родился в эстонской деревушке в благочестивой многодетной семье. Рано остался без матери, детей воспитывала вторая супруга отца. С детства был привязан к Пюхтицкой обители, мальчика наставляла блаженная Елена, а в 1946 году он ушел послушником в Псково-Печерский монастырь. Был там и шофером, и звонарем, поучался у тамошних насельников, среди которых были и о. Иоанн (Крестьянкин), и о. Адриан (Кирсанов) и будущий Патриарх Пимен. Особенно теплые отношения у него сложились с будущим Патриархом Алексием II.

Спустя несколько лет юношу позвал к себе в иподиаконы епископ Роман (Танг), он же направил его учиться в тогда еще Ленинградскую семинарию. Доучиться о. Евгений не успел, был рукоположен во священники и вместе с матушкой Татьяной отправился на свой первый приход, в храм деревни Залесье, где и прослужил 20 лет. Потом, зная о его владении эстонским языком, о. Евгения определили в другой приход, в храм во имя св. великомуч. Варвары. Впрочем, на эстонском он служил только первые годы, постепенно прихожанами храма становилось все больше русских людей.

Отец Евгений Пелешев был старейшим клириком Псковской епархии, любимым пастырем, исповедником, автором книг о судьбах церкви и священнослужителей в советское послевоенное время.