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Митрополит Тихон вручил 20 сестрам милосердия сертификаты об обучении по программе ухода за больными

Сегодня, 17 января, в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре митрополит Псковский и Порховский Тихон вручил 20 сестрам милосердия Свято-Елисаветинского сестричества при храме Вознесения Христова сертификаты о прохождении обучения по программе «Уход за больным человеком в домашних условиях».

Свято-Елисаветинское сестричество является добровольным объединением, созданным в результате свободного волеизъявления граждан и по благословению Епархиального архиерея – митрополита Псковского и Порховского Тихона от 4 сентября 2019 года.

Целью деятельности сестричества является милосердное служение нуждающимся в утешении и просвещении в духе Русской православной церкви (медицинский уход за больными на дому, катехизаторская, просветительная деятельность).