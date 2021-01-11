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Псковские храмы готовятся к празднику Крещения

Храмы Псковской епархии готовятся к празднику Крещения Господня, который празднуется Православной Церковью 19 января по новому стилю.

Праздник Крещения Господня - один из самых древних праздников христианской Церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан. В память того, что Спаситель Своим Крещением освятил воду, в церквях проходит водосвятие; накануне праздника вода освящается в храмах, в самый же праздник Богоявления - в реках или других местах, где берут воду.

В храмах Псковской епархии в ожидании праздника ведутся последние приготовления: устанавливаются емкости для воды, продумывается порядок ее получения прихожанами - в настоящее время очень важно предусмотреть все нюансы, чтобы соблюсти требования Роспотребнадзора, связанные с необходимостью противостоять эпидемии COVID19.

В Свято-Троицком кафедральном соборе, освящение воды на Богоявление обычно совершается дважды: накануне, 18 января, в Крещенский сочельник - Чином Великого освящения воды, который еще называют «Великой агиасмой». И второй раз - в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии.

В Никольском храме Подворья Псково-Печерского монастыря уже устанавливаются баки и система фильтров для очистки воды. После божественной литургии, совершаемой в Покровском храме 18 января (понедельник) и 19 января (вторник) в Никольском храме состоится Великое освящение воды.

Фото: https://vk.com/podvorie_pechory_monastery

В воинском храме святого благоверного великого князя Александра Невского чин великого освящения воды состоится 18 января, в понедельник, в 6.30, а также 19 января в 00.00 и 09.00 во время Божественной литургии. Для прихожан, которые не смогут присутствовать на богослужениях в эти дни, будет организована выдача святой воды в храме с 13.00 18 января и до закрытия храма согласно расписанию 19 января (до 22.00). В остальные дни до конца недели святую воду будут раздавать в течении всего дня (с 8.00 до 22.00).

Фото: https://vk.com/club45223105

В храме Георгия Победоносца (со Взвоза) чин великого освящения воды пройдет 18 января, послебожественной литургии, которая начнется в 9.30.

Более полная информация о расписании богослужений и времени, когда можно прийти в церковь за освященной водой, есть на официальных страницах псковских храмов «ВКонтакте».

«Окропление крещенской водой и употребление ее с верой освящает «прикасающихся ей и пиющих ее», врачуя болезни душевные и телесные», - говорил в одной из своих проповедей архимандрит Иоанн Крестьянкин.

Добавим, что накануне праздника, 18 января, установлен строгий пост.