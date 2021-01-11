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Православные верующие празднуют сегодня Крещение Господне

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне или Богоявление. В этот день верующие вспоминают евангельское событие - как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.

Накануне православные верующие отмечали Крещенский сочельник и соблюдали строгий пост. Вечером состоялись традиционные массовые крещенские купания в прорубях. О том, как люди окунались в Пскове, смотрите в фоторепортаже Псковской Ленты Новостей.

Праздник Богоявления имеет 4 дня предпразднства и 8 дней попразднства. Отдание праздника совершается 27 января. Воду на Крещение освящают дважды - в Крещенский сочельник - Чином Великого освящения воды - и в сам день Богоявления на Божественной литургии. Крещенскую воду хранят до следующего праздника Крещения. Пьют ее натощак, с молитвой.