Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ

Фото: пресс-служба Псковской епархии
Продолжается трансляция богослужений из Псково-Печерского монастыря. В режиме онлайн любой желающий может присоединиться к прямым включениям из обители.
23 января, суббота
18.00 – Всенощное бдение
24 января, воскресенье, Неделя 33-я по Пятидесятнице
10.00 – Божественная литургия.
Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре можно по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/
Смотрите прямую трансляцию на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители во ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, а также на сайте Псковской Ленты Новостей.