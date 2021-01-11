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Митрополит Тихон принял участие в совещании по подготовке празднования 800-летия Александра Невского

Рабочее совещание по исполнению комплексного плана основных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, прошло 26 января.

В нем участвовали министр культуры РФ Ольга Любимова; заместитель председателя Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения святого Александра Невского, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон; статс-секретарь − заместитель министра культуры РФ Алла Манилова; заместитель председателя Патриаршего совета по культуре иеромонах Павел (Щербачев); исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк; руководители профильных департаментов ведомства и другие.

Как сообщает пресс-служба Псковской епархии, всего в текущем году планируется более 50 крупных мероприятий в различных субъектах Российской Федерации, а также в Белоруссии, Казахстане и Китае. Комплексный план предусматривает всероссийские культурно-просветительские и научно-практические мероприятия.

В 2014 году президент России Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского». В документе глава государства постановил «в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа и в связи с исполняющимся в 2021 году 800-летием со дня рождения государственного деятеля и полководца князя Александра Невского образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования».