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Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ

Фото: https://vk.com/pechory

Продолжается трансляция богослужений из Псково-Печерского монастыря. В режиме онлайн любой желающий может присоединиться к прямым включениям из обители.

5 февраля. Пятница. День преставления старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина)

10.00 - Божественная литургия

6 февраля. Суббота. Канун недели 35-й по Пятидесятнице

18.00 - Всенощное бдение

7 февраля. Воскресенье. Неделя 35-я по Пятидесятнице. Собор новомученников и исповедников Церкви Русской

10.00 - Божественная литургия

Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре можно по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/

Смотрите прямую трансляцию на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители во ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, а также на сайте Псковской Ленты Новостей.