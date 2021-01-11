Церковь / Новости епархии

Похищенные фашистами уникальные иконы вернутся в Псково-Печерский монастырь 5 февраля

В пятницу, 5 февраля, в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре будут отмечать день памяти старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

В этот же день в обитель возвращаются похищенные фашистами во время Великой Отечественной войны уникальные иконы начала XVIII века, которые были переданы митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Это серия из 12 минейных (месячных) икон с изображениями святых, наиболее почитаемых в русской православной церкви. Киоты, служащие для сохранения икон, сделаны уже современными российскими мастерами из карельской березы.

В годы войны святыни были вывезены из Псковской епархии на территорию Германии. Они были обнаружены усилиями спецслужб.