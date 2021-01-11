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Вблизи Псково-Печерского монастыря продолжаются инженерно-геологические изыскания



Фото: https://www.instagram.com/vozrozhdenie_pskov/?hl=ru

Продолжаются работы по инженерно-геологическим изысканиям на объекте культурного наследия - территории окружения Псково-Печерского монастыря.

В частности, как сообщается в официальном Инстаграм-аккаунте АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», в настоящий момент ведутся работы вблизи церкви Варвары Великомученицы.

Скромная деревянная Варваринская церковь, обшитая тесом, расположена напротив главных ворот Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Построена в XVIII веке. Церковь уникальна тем, что в ней сохранился старинный иконостас, это один из немногих православных храмов народности сету. Их язык корнями уходит к финно-угорским языкам. Богатейшая культура и традиции совмещают эстонский образ жизни и исповедание русской православной веры.

С 1833 года храм не разрушался и не перестраивался. Службы совершаются частично на эстонском языке, так как приход Варваринской церкви существовал с 1920-х годов как приход православной этнической группы эстонцев-сету. Сейчас приход считается русско-эстонским и относится к Печорскому Благочинию.