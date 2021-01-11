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Сбор материалов для канонизации старца Иоанна (Крестьянкина) начался в Псково-Печерском монастыре

07.02.2021 21:17|ПсковКомментариев: 0

В Псково-Печерском монастыре начали подготовку к канонизации архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Об этом сегодня, в день празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

«Пятнадцать лет минуло со дня отшествия ко Господу отца Иоанна. Нам надо готовить материалы (документы, свидетельства) к прославлению отца Иоанна, - сказал он, обращаясь к пастве по окончанию Божественной литургии. - А там как Господь решит. Я как немощный, грешный и недостойный псковский архиерей, объявляю сегодня, что мы начинаем собирать свидетельства об отце Иоанне – о его благодатной помощи, о его поучениях, о его молитвах, о вышеестественных событиях, которые происходили по его предстательству, свидетелями которых были мы и наша совесть; что мы можем представить на будущее тем, кто будет, Бог даст, прославлять отца Иоанна иже во святых».

Владыка Тихон призвал всех, кто может «засвидетельствовать своей совестью нечто важное», обращаться на сайт Псково-Печерского монастыря.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) около сорока лет был насельником обители и является одним из наиболее почитаемых старцев Русской Православной Церкви в конце XX - начале XXI веков.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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