Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ

Фото: https://vk.com/pechory
Продолжается трансляция богослужений из Псково-Печерского монастыря. В режиме онлайн любой желающий может присоединиться к прямым включениям из обители.
13 февраля. Суббота
18.00 - всенощное бдение
14 февраля. Воскресенье. Неделя 36-я по Пятидесятнице
10.00 - божественная литургия
18.00 - всенощное бдение
15 февраля. Понедельник. Сретение Господа нашего Иисуса Христа
10.00 - божественная литургия
Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре можно по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/
Смотрите прямую трансляцию на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители во ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, а также на сайте Псковской Ленты Новостей.