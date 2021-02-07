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Посещение пещер в Печорах возможно по предварительным заявкам

Посещение Святых пещер на территории Псково-Печерского монастыря возможно по предварительным заявкам от паломников и гостей обители. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в паломнической службе монастыря.

В связи с необходимостью поддержания естественного температурно-влажностного режима, а также в связи с карантинными ограничениями, количество посетителей ограничено: не более 20 человек.

Посещение храмов и Святых пещер бесплатное, если гости хотят побывать в пещерах без обзорной экскурсии. Для одиночных паломников формируют группы, а для организованных паломников согласуется время посещения пещер.

На территории Псково-Печерского проводят также обзорные экскурсии с привлечением профессиональных лицензированных экскурсоводов. В программу таких экскурсий входит также посещение Святых пещер. Эти экскурсии проводят платно.

«Но если паломники или туристы обращаются в администрацию паломнического центра с просьбой провести такую экскурсию благотворительно, им всегда идут навстречу», - отметили в монастыре.