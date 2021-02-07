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Торжественное богослужение пройдет в Печорах в день канонизации старца Симеона (Желнина)

1 апреля в Псково-Печерском монастыре будут вспоминать обретение честных мощей преподобного Симеона (Желнина) и прославление его в лике святых, которое состоялось в 2003 году.

В связи с особенностями великопостных богослужений в этом году праздник перенесен на среду, 31 марта. В этот день в Псково-Печерском монастыре совершат божественную литургию преждеосвященных даров. Начало в 18.00. Именно в этот день в Сретенский храм, где сейчас покоятся мощи святого, который еще полстолетия жил среди нас, придут поклониться все, для кого он стал великим примером смирения, любви, прозорливости и трудолюбия.

«Основатель Псково-Печерского старчества ХX века, преисполненная чаша благодати Божией, получивший от Господа плоды выше естественного… Простой Псковский крестьянин сумевший подняться умом и духом до совершенно поразительных высот духовной христианской жизни… Познал Непознаваемого… Видел духовный мир как мы видим мир физический», - говорил митрополит Псковский и Порховский Тихон о преподобном Симеоне.

Преподобный Симеон (в миру Желнин Василий Иванович) родился в конце XIX века на Псковской земле. Всю свою жизнь он посвятил монашескому подвигу. Работа экономом в древней Рождества Богородицы Снетогорской обители, участие в благоустройстве монастырского скита в поселке Мустищево, труд краснодеревщиком почти до самой кончины и, самое главное, душепопечение о всех, кто приходил с вопросом или за утешением измученной душе - все смог совместить в себе великий старец-подвижник, отметили в Псковской епархии.

Учитывая огромное количество чудесных исцелений и помощи по молитвам к иеросхимонаху Симеону, которые были собраны также после его смерти, Синодальная комиссия по канонизации святых РПЦ в 2003 году приняла решение о прославлении отца Симеона в лике преподобных. И сегодня не иссякают свидетельства о благодатной помощи преподобного Симеона Псково-Печерского ко всем, кто прибегает к его молитвам и заступничеству.

Подробный рассказ о жизни прп.Симеона в ближайшие дни читайте на Псковской Ленте Новостей.