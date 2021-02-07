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Продолжается показ фильма «Гибель империи. Российский урок». ВИДЕО (4-6 серии)

«Россия 24» продолжает показ 18-серийного документального фильма «Гибель империи. Российский урок», который призван помочь зрителям лучше разобраться в событиях, которые привели к трагедии 1917 года.

Как пояснил автор картины, глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон, заинтересовавшая его информация о февральских событиях 1917 года может оказаться важной и для других. «Меньше всего мне хотелось бы что-либо навязывать зрителям. Информация, ставшая важной для меня в процессе изучения обстоятельств, связанных с февральскими событиями 1917 года, полагаю, могла бы стать весьма интересной и для других. Во всяком случае, она может заставить задуматься, может быть, даже подвигнет проверить, изучить те факты, которые представлены в фильме, даст пищу для размышлений. Если хотите, это и можно назвать моей сверхзадачей», – объяснил митрополит в беседе РИА Новости.

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Февральская революция 1917 года стала началом сильнейших потрясений для страны и оставила после себя очень много вопросов. В фильме автор и ведущий, митрополит Тихон анализирует экономику Российской империи, ее внутреннюю и внешнюю политику, деятельность царя, военных, политических элит, но главное – состояние российского общества.