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Псковичи могут посмотреть новые серии фильма митрополита Тихона «Гибель империи. Российский урок». ВИДЕО

Телеканал «Россия 24» продолжает показ 18-серийного документального фильма «Гибель империи. Российский урок», посвященного революционным событиям февраля 1917 года. Автор фильма - глава Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Посмотреть новые серии можно по ссылкам:

По словам митрополита Тихона, перед создателями картины стояла задача «объективно и всесторонне рассмотреть события, которые привели к трагедии 1917 года».

«Когда мы сделали фильм «Гибель империи. Византийский урок» (автором которого был также митрополит Тихон – ред.), пришла идея создать картину о февральских событиях в России. Но руки не доходили. От замысла до съемок прошло десять лет. Судя по всему, именно сейчас пришло время сделать этот фильм», - сказал митрополит Тихон в интервью РИА Новости.

Добавим, что «Россия 24» будет транслировать в своем эфире фильм «Гибель империи. Российский урок» по 14 апреля.