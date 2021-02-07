Псковичи могут посмотреть новые серии фильма митрополита Тихона «Гибель империи. Российский урок». ВИДЕО

Телеканал «Россия 24» продолжает показ 18-серийного документального фильма «Гибель империи. Российский урок», посвященного революционным событиям февраля 1917 года. Автор фильма - глава Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон.
Посмотреть новые серии можно по ссылкам:
По словам митрополита Тихона, перед создателями картины стояла задача «объективно и всесторонне рассмотреть события, которые привели к трагедии 1917 года».
Добавим, что «Россия 24» будет транслировать в своем эфире фильм «Гибель империи. Российский урок» по 14 апреля.