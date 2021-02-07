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Храм Косьмы и Дамиана в Пскове планируют привести в порядок до Пасхи

Храм Косьмы и Дамиана с Гремячей Горы в Пскове планируют привести в порядок до Пасхи, которая в этом году отмечается 2 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Звонница церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы. Автор - Михаил Родионов. Рисунок 1944 года.

«Я очень рад, что продолжается исследование храма, - отметил настоятель церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы Александр Смирнов. - Ничто не останавливается, не заморозилось. Очень надеемся, что к великому празднику Святой Пасхи удастся привести храм в должный вид, удастся вернуть деревянный настил, временный пол для того, чтобы встретить Пасху в должном виде».

Главный архитектор проекта реставрации церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы Дмитрий Макаров рассказал, что конструкция храма будет усиливаться. «Сейчас конструкторы разрабатывают решение. Новый объем колокольни будет сажаться в том же месте, где он и был. С этой целью и были произведены раскопки, чтобы обнаружить состояние фундаментов колокольни. Они сохранились. Соответственно, производим расчеты по нагрузке, возможно ли данное восстановление. Документы исторические есть, фотографий много XIX века, где хорошо видны габариты колокольни. До конца года будут выполнены проектные работы. На этой неделе на методсовет представим два варианта: первый с воссозданием колокольни, второй с воссозданием двух-пролетной звонницы», - рассказал он.

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