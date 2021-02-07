←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости епархии 07.02.2021 21:170 Сбор материалов для канонизации старца Иоанна (Крестьянкина) начался в Псково-Печерском монастыре 14.04.2021 16:280 Храм Косьмы и Дамиана в Пскове планируют привести в порядок до Пасхи 14.04.2021 12:562 «Россия-24» продолжает показ фильма «Гибель империи. Российский урок». ВИДЕО (серии 13-15) 09.04.2021 15:200 Подготовлен список насельников и служителей Святогорского монастыря более чем за 20 лет 08.04.2021 09:452 Псковичи могут посмотреть новые серии фильма митрополита Тихона «Гибель империи. Российский урок». ВИДЕО 07.04.2021 12:522 Более 100 белых голубей выпустили в Пскове в Благовещение. ФОТО
Церковь / Новости епархии

Храм Косьмы и Дамиана в Пскове планируют привести в порядок до Пасхи

14.04.2021 16:28|ПсковКомментариев: 0

Храм Косьмы и Дамиана с Гремячей Горы в Пскове планируют привести в порядок до Пасхи, которая в этом году отмечается 2 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Звонница церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы. Автор - Михаил Родионов. Рисунок 1944 года.

«Я очень рад, что продолжается исследование храма, - отметил настоятель церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы Александр Смирнов. - Ничто не останавливается, не заморозилось. Очень надеемся, что к великому празднику Святой Пасхи удастся привести храм в должный вид, удастся вернуть деревянный настил, временный пол для того, чтобы встретить Пасху в должном виде».

Главный архитектор проекта реставрации церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы Дмитрий Макаров рассказал, что конструкция храма будет усиливаться. «Сейчас конструкторы разрабатывают решение. Новый объем колокольни будет сажаться в том же месте, где он и был. С этой целью и были произведены раскопки, чтобы обнаружить состояние фундаментов колокольни. Они сохранились. Соответственно, производим расчеты по нагрузке, возможно ли данное восстановление. Документы исторические есть, фотографий много XIX века, где хорошо видны габариты колокольни. До конца года будут выполнены проектные работы. На этой неделе на методсовет представим два варианта: первый с воссозданием колокольни, второй с воссозданием двух-пролетной звонницы», - рассказал он.

Псковские археологи и специалисты ООО «ПромЖилСтрой» уже закончили исследования зондажей и шурфов на указанном объекте.

Теги: #псков #храм
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
14.04.2021, 16:280 Храм Косьмы и Дамиана в Пскове планируют привести в порядок до Пасхи 14.04.2021, 12:562 «Россия-24» продолжает показ фильма «Гибель империи. Российский урок». ВИДЕО (серии 13-15) 09.04.2021, 15:200 Подготовлен список насельников и служителей Святогорского монастыря более чем за 20 лет 09.04.2021, 14:474 «Российский урок». Споры начинаются. Это - хорошо
08.04.2021, 09:452 Псковичи могут посмотреть новые серии фильма митрополита Тихона «Гибель империи. Российский урок». ВИДЕО 07.04.2021, 12:522 Более 100 белых голубей выпустили в Пскове в Благовещение. ФОТО 07.04.2021, 07:370 Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают православные 7 апреля 06.04.2021, 10:008 Вышли в свет новые серии фильма «Гибель империи. Российский урок». ВИДЕО (7-9 серии)
31.03.2021, 10:000 «Совершенная простота»: как псковский крестьянин стал святым 31.03.2021, 09:362 Продолжается показ фильма «Гибель империи. Российский урок». ВИДЕО (4-6 серии) 29.03.2021, 14:120 Торжественное богослужение пройдет в Печорах в день канонизации старца Симеона (Желнина) 29.03.2021, 12:580 Посещение пещер в Печорах возможно по предварительным заявкам
25.03.2021, 18:168 «Гибель империи. Российский урок»: новый фильм митрополита Тихона вышел на экраны. ВИДЕО (1-3 серии) 25.03.2021, 09:145 Митрополит Тихон прокомментировал итоги антиалкогольной кампании в России за 10 лет 15.03.2021, 07:360 Великий пост начинается у православных христиан 14.03.2021, 13:210 В Пскове освящен храм святителя Луки при городской больнице
01.03.2021, 21:360 Объявлен сбор средств на оформление интерьера храма Александра Невского 01.03.2021, 20:430 Минкультуры отреставрирует храмы в Пскове и Кобыльем Городище к 800-летию со дня рождения Александра Невского 17.02.2021, 19:450 Реставрационные работы на могиле Пушкина в Святогорском монастыре завершатся до 6 июня 17.02.2021, 19:260 Храм князя Александра Невского в Пскове закроется на реставрацию
15.02.2021, 07:000 Сретение Господне отмечают православные христиане 14.02.2021, 19:070 Заупокойную литию на могиле Павла Адельгейма совершил митрополит Тихон 14.02.2021, 18:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение. ВИДЕО 14.02.2021, 12:192 Фотографии из Псково-Печерского монастыря представят на выставке в Петербурге
14.02.2021, 10:001 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: божественная литургия. ВИДЕО 13.02.2021, 20:000 Престольный праздник отметит Псково-Печерский монастырь 15 февраля 13.02.2021, 18:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение. ВИДЕО 13.02.2021, 15:530 Исследователи выявили подтопления и просадки грунта в Псково-Печерском монастыре
13.02.2021, 13:361 Материалы древней библиотеки задействуют при подготовке к реставрации Псково-Печерского монастыря 11.02.2021, 22:090 Петроглифы XVII века обнаружены в Печорах. ФОТО 11.02.2021, 18:390 Состояние Петровской башни Псково-Печерского монастыря исследуют специалисты 11.02.2021, 14:140 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ
10.02.2021, 22:330 Празднование юбилея Александра Невского наполнит новыми смыслами День России - митрополит Тихон 10.02.2021, 19:150 Посвященный празднованию 800-летия князя Александра Невского сайт появился в России 10.02.2021, 16:210 В паломническую поездку в Никандрову пустынь приглашают псковичей 10.02.2021, 13:530 Лазаревский храм в Печорах готовят к реставрации
10.02.2021, 13:100 На разговор о современном церковном искусстве приглашают псковичей 09.02.2021, 16:200 Молитвенник за Псковщину 09.02.2021, 09:230 На колокольне Никольской церкви в Псково-Печерском монастыре заменены балки 09.02.2021, 08:360 Специалисты по лазерному сканированию продолжают работу в Псково-Печерском монастыре
08.02.2021, 19:070 В мае в Пскове пройдут XII Международные Александро-Невские чтения 08.02.2021, 16:521 Чтобы душа не старела 07.02.2021, 21:170 Сбор материалов для канонизации старца Иоанна (Крестьянкина) начался в Псково-Печерском монастыре 07.02.2021, 09:590 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: божественная литургия. ВИДЕО
06.02.2021, 18:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение. ВИДЕО 05.02.2021, 21:340 В Псково-Печерском монастыре почтили память архимандрита Иоанна (Крестьянкина). ФОТО 05.02.2021, 13:320 Как звучит собор Рождества Иоанна Предтечи: лекция-концерт. ВИДЕО 05.02.2021, 12:591 Заупокойную литию отслужили в Печорах в день памяти старца Иоанна Крестьянкина
05.02.2021, 12:060 Вышла в свет новая серия проекта «Несвятые святые. Наши дни». ВИДЕО 05.02.2021, 11:330 В Псково-Печерский монастырь вернулись похищенные фашистами иконы 05.02.2021, 09:440 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: божественная литургия. ВИДЕО 04.02.2021, 09:150 Иноческое житие псковского воеводы станет темой Александро-Невских бесед
04.02.2021, 07:020 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 03.02.2021, 23:190 Вблизи Псково-Печерского монастыря продолжаются инженерно-геологические изыскания 03.02.2021, 16:500 Стало известно расписание поездок паломнической службы «Вольный странник» в феврале-марте 03.02.2021, 12:450 В Печорах пройдут мероприятия, посвященные памяти старца Иоанна Крестьянкина
03.02.2021, 12:231 Похищенные фашистами уникальные иконы вернутся в Псково-Печерский монастырь 5 февраля 03.02.2021, 11:440 В России начала работу горячая линия церковной социальной помощи 01.02.2021, 22:320 Презентация каталога выставки «Собор церковного искусства Пскова» прошла во Дворе Постникова 31.01.2021, 10:050 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия. ВИДЕО
30.01.2021, 20:030 Прием заявок на лучший проект мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» начнется 1 февраля 30.01.2021, 17:590 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение. ВИДЕО 29.01.2021, 15:030 Жизнь большой семьи: приход псковского храма святых Жен Мироносиц 29.01.2021, 09:100 Принять участие в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» приглашают псковичей
28.01.2021, 09:440 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 28.01.2021, 09:150 На Печерском подворье расскажут о святынях храма Успения с Пароменья 27.01.2021, 09:381 Митрополит Тихон принял участие в совещании по подготовке празднования 800-летия Александра Невского 27.01.2021, 09:180 В Пскове продолжаются пасхальные конкурсы для юных литераторов и художников
26.01.2021, 12:221 В поездку на родину трех святых приглашают псковичей 26.01.2021, 11:120 В Пскове подведены итоги конкурса «Приветливое сияние Рождества» 26.01.2021, 08:500 Очередные Александро-Невские беседы пройдут в четверг в онлайн-формате 25.01.2021, 22:120 Ночная литургия для молодежи пройдет в Троицком соборе Пскова
24.01.2021, 09:530 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: божественная литургия. ВИДЕО 23.01.2021, 18:450 Продолжаются исследовательские работы в Псково-Печерском монастыре 23.01.2021, 18:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение. ВИДЕО 22.01.2021, 22:370 Об истории возвращения на Родину икон, похищенных фашистами из Печор, рассказали на Первом канале
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru