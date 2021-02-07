Церковь / Новости епархии

Горожан приглашают на презентацию книги псковского священника

В понедельник, 19 апреля, в 19.00 в желтой аудитории дома причта храма святых Жен-Мироносиц (улица Коммунальная, 13) пройдет презентация книги настоятеля храма, священника Константина Белого.

Сборник рассказов «Попасть в Сретенку» стал продолжением известной «зеленой серии надежды», начало которой положил бестселлер митрополита Псковского и Порховского Тихона «Несвятые святые».

На встрече автор расскажет о том, как создавалась эта книга, а также поделится интересными фотографиями и воспоминаниями, связанными с героями книги, в том числе с владыкой Тихоном.

Приглашаются все желающие. Вход свободный.

Добавим, что книга «Попасть в Сретенку и другие рассказы» доступна в магазинах и на интернет-площадках.