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Страстная неделя началась у православных христиан

Страстная неделя началась сегодня у православных христиан. Это шесть дней самого строгого поста в церковном году, которые предшествуют Пасхе.

«Страстная» происходит от слова «страдание» и называется так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Согласно Священному Писанию, каждый из дней Страстной недели называется великим в знак того, что Христос совершил ради людей.

Фото пресс-службы Псковской епархии

На этой неделе верующие употребляют в пищу только хлеб, овощи и фрукты, в Страстную пятницу не едят ничего в знак скорби. Красят яйца в Чистый четверг или Великую субботу. Освящают яйца с куличами и пасхами в Страстную субботу или в воскресную ночь после пасхального богослужения. Во время Страстной недели принято ходить на исповедь и причащаться.

Накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожелал всем сил провести ее достойно, в мире с собой и с окружающими.