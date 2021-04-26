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Торжественные богослужения пройдут на Пасху в храмах Псковской епархии

Празднование Пасхи в Троицком соборе города Пскова, 2019 год

Один из главных праздников православных христиан - Пасха - в этом году будет отмечаться 2 мая. По традиции, в храмах Псковской епархии в праздничную ночь будут совершаться торжественные службы. Информация с расписанием размещена на официальных страницах церквей во ВКонтакте.

Незадолго до полуночи во всех храмах служится полунощница, Пасхальная утреня, «веселие о Воскресении Господа нашего из мертвых», начинается в 12 часов ночи. При приближении полуночи все священнослужители в полном облачении становятся по чину у Престола. Священнослужители и молящиеся в храме возжигают свечи.

Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь вокруг храма при непрерывном трезвоне, — это символическое шествие Церкви навстречу воскресшему Спасителю.

За Пасхальной утреней следует божественная литургия и освящение артоса — особого хлеба с изображением Креста или Воскресения Христова (он хранится в храме до следующей субботы, когда раздается верующим). В конце службы читается огласительное слово свт. Иоанна Златоуста. Вечером на Пасху служится красивая и радостная Пасхальная вечерня.

Пасха празднуется семь дней, поэтому эта неделя называется Светлая Пасхальная седмица. Каждый день недели тоже называется светлым – Светлый понедельник, Светлый вторник. Царские Врата открыты всю седмицу. В Светлые среду и пятницу поста нет.