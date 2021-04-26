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Освятить куличи и яйца псковичи смогут в Троицком соборе 1 мая

Стало известно, в какой день в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова можно будет освятить пасхальные куличи и яйца. В расписании, опубликованном на странице собора в соцсети «ВКонтакте», есть информация о том, что освящение будет организовано 1 мая с 12.00 до 21.00.

Торжественное богослужение в Троицком соборе на Пасху возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Существование традиции освящения продуктов на Пасху связана с тем, что с начала Великого поста, а это за сорок восемь дней до Пасхи, верующие отказывались от непостных, скоромных продуктов. Скоромными называются продукты от теплокровных животных (птиц и млекопитающих), то есть мясо, молоко, их производные, яйца. И теперь, после Пасхального богослужения, верующие смогут разговеться. Это слово означает, что можно по прошествии поста впервые употребить скоромную пищу. На эти продукты - праздничную творожную пасху, на куличи, на мясное и яйца и берется благословение, или, как говорят в народе, «их освящают».