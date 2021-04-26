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Митрополит Тихон поздравил псковичей с праздником Пасхи

02.05.2021 07:00|ПсковКомментариев: 0

Митрополит Псковский и Порховский Тихон поздравил жителей Псковской области с праздником Пасхи, который сегодня, 2 мая, отмечают православные верующие.

Ниже приводим текст поздравления правящего архиерея:

«Дорогие о Господе братья и сестры!

Господь усыновил нас Себе через Иисуса Христа (см.Еф.1,5), чтобы нам называться и быть детьми Божиими (1 Ин. 3, 1). Своими крестными муками Он родил нас в чада Своему Отцу, в братьев и сестер друг другу.

Единая наша семья - Церковь - бесценный дар Божий, в которой Он оставил знание Своей святой воли: Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга (Ин. 13,34).

Будем помнить, что никакой молитвы, никакой жертвы не примет от нас Господь без исполнения этой Его заповеди. Даже если мы называем себя православными христианами, даже если считаем себя Его учениками. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою (Ин 13, 35).

В эти Пасхальные дни с радостью и смирением принесем Воскресшему Христу наши благодарные сердца, воскрешенные исполнением Его святых заповедей!

Воистину Воскресе Христос!»

Теги: #поздравление #пасха #митрополит Псковский и Порховский
Источник: Псковская Лента Новостей
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