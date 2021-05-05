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Четыре священника Псковской епархии получили ордена РПЦ

Епархиальное собрание Псковской епархии состоялось 19 мая под председательством митрополита Псковского и Порховского Тихона. В его работе приняли участие руководители епархиальных отделов, благочинные церковных округов, наместники и настоятельницы епархиальных монастырей, настоятели и клирики храмов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото пресс-службы Псковской епархии

В ходе работы собрания обсуждались насущные вопросы духовной жизни, реставрации памятников архитектуры и перспективы социального служения в приходах епархии. Также состоялась презентация приложения «Твой час».

В завершение работы собрания «за усердное служение Церкви Христовой» по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла клирики Псковской епархии были удостоены орденов Русской Православной Церкви. Протоиерей Владимир Бабин и протоиерей Александр Поспелов получили ордена преподобного Серафима Саровского II степени, протоиерей Василий Бойко и протоиерей Николай Ластов – ордена преподобного Серафима Саровского III степени.