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Псковичей приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь

Престольный праздник в память апостола и евангелиста Иоанна Богослова, в честь которого освящен первый и самый древний храм обители, состоится в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре 21 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила братия мужского монастыря.

В 8.00 от собора Рождества Иоанна Предтечи, расположенного на улице Максима Горького, 1а в Пскове, в Крыпецкий монастырь отправится бесплатный автобус вместительностью 40 человек. Промежуточная остановка – у Кремля.

Начало таинства исповеди запланировано на 9.00. Божественная литургия состоится в 10.00.

После праздничной службы паломники смогут принять участие в трапезе и окунуться в святой источник преподобного Саввы Крыпецкого в обновленных купальнях.

Обратно автобус отправится в 14.00.