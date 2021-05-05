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Радуйся, Николае: храм ЮНЕСКО станет центром духовной жизни на время реставрации Троицкого собора

Николушка Вешний - так ласково и любовно величают в народе 22 мая. По церковному календарю в этот день отмечают перенесение святых останков святителя Николая из Мир Ликийских в Бари. Этот святой на протяжении многих сотен лет почитался православными как великий угодник Божий и чудотворец, покровитель детей, моряков, влюбленных, несправедливо обиженных, торговцев и бедных людей. На Псковской земле, изобильной реками и озерами, в честь святого издавна ставили храмы, которые до сих пор поражают нас своей простой величавостью и гармонией, а службы на Николу милостивого всегда проходили с особой торжественностью и радостью.

Вот и богослужение, которое совершил в храме Николы со Усохи митрополит Псковский и Порховский Тихон в минувшую субботу, стало особенно значимым. Как для каждого прихожанина, пришедшего в этот погожий день на праздничную службу, так и для жизни Псковской епархии в целом.

Фото: Вадим Боченков

Живой храм

«Как же мало мы знаем о наших храмах! Я впервые совершаю здесь божественную литургию и отчетливо осознаю, что этот храм гениально создан, - восхитился митрополит Тихон в проповеди 22 мая. - Какая акустика! Никаких микрофонов, никаких усилителей здесь не нужно. А какая красота, какая гармония! А какое имя этого храма – Никола со Усохи!»

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Имя, действительно, необычное - как необычна и сама история церкви, построенной на этом месте дважды. Первое здание было заложено в 1371 году: кончанский храм древнего Опоцкого конца возвели с двухпролетной звонницей. На месте, где была построена церковь, было высохшее болото, от того и название - «со Усохи». Возле храма собиралось кончанское вече. В церкви велось делопроизводство конца, а также хранились его ценности и оружие. Выдающийся знаток древнего Пскова, архитектор, реставратор, художник Юрий Спегальский предполагал, что в свое время храм Николы со Усохи был вторым по величине зданием после Троицкого собора.

Храм имеет свою легенду: Иван Грозный, в бытность свою в Пскове, после новгородского разгрома, приказал отрубить уши большому колоколу, от звона которого испугался под ним конь. Во время экзекуции из ушей колокола потекла кровь.

После неоднократных пожаров в XV веке церковь была разрушена. В 1536 году на ее месте был построен современный храм, а рядом посадили яблоневый сад. Как говорится в летописи, «совершена бысть церковь святой Никола со Усохи» и «освящаю месяца декабря в 6 день».

Никольский храм много раз перестраивали. Как правило, причины в таких переделках возникали после больших пожаров. Особенно сильно церковь пострадала от огня в середине XVI века. В ходе нескольких реконструкций к ней пристроили два придела, которые освятили в честь Иоанна Богослова и Сретения Господня. Кроме того, строители заменили изначальное восьмискатное покрытие на более практичное четырехскатное, возвели приземистое крыльцо и реконструировали окна.

Фото: http://pleskov60.ru/

Во второй половине XVIII века с юго-восточной стороны Никольской церкви появилась высокая колокольня, а возле абсиды – небольшая часовня, где был помещен чтимый псковичами образ Николая Чудотворца. Перед иконой постоянно горели свечи и лампады, отчего и получила свое название часовня - «Неугасимая свеча».

Церковь Николая со Усохи – одноглавый, четырёхстолпный храм с примыкающим притвором, небольшой придельной церковью и галереей. К храму примыкает часовня-усыпальница. Фасады делятся лопатками на три части, соединенными двух- и трехскатными арочками. На северной стене сооружена двухпролетная звонница. Барабан декорирован традиционным псковским геометрическим орнаментом. Оконные проемы щелевидные. Памятник сооружен из известняковой плиты. При строительстве стен храма для облегчения кладки и улучшения акустики зодчие использовали особые керамические сосуды - голосники.

Храм-собор

В начале XX века Никольская церковь процветала. Помимо жителей Пскова, ее прихожанами были слушатели духовной семинарии и частного учебного заведения для женщин, которым владела Евдокия Костылева. При храме также существовал церковный хор, состоящий из воспитанниц приюта для девочек.

После революции 1917 года церковная жизнь в старом храме еще теплилась. Окончательно его закрыли для верующих в 1929 году. Никольская церковь опустела и утратила настенные росписи и иконостас.

Большой урон храму нанесла Великая Отечественная война: во время боев Никольский храм сильно пострадал от взрывов и пожаров. Значительные повреждения получили стены и кровля, а от внутреннего убранства практически ничего не осталось.

Фото: pastvu.com

Реставрации 1946-1974 годов (архитекторы Юрий Спегальский, Вера Лебедева, Борис Скобельцын) вернули храму древние формы одного из наиболее значительных памятников псковского храмового зодчества XVI века.

В наши дни церковь Николы со Усохи - один из самых значительных и ярких памятников псковского церковного зодчества XVI века. Храм почти полностью сохранил до наших дней свои первоначальные формы. В облике церкви объединены все основные черты псковской архитектурной школы. Решением 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО 7 июля 2019 года храм внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (в списке храмов псковской архитектурной школы).

В новой истории Псковской епархии Никольскому храму выпала почетная и сложная миссия - на время принять в своих стенах митрополичью кафедру. Вот, что сказал об этом в субботней проповеди владыка Тихон: «Этот храм по милости Божией сохранился многими поколениями православных людей – священников, архиереев, монахов. Он не разрушен, не взорван. В советское время его убили, он продолжает свою церковную жизнь вплоть до сегодняшнего дня, когда становится – пусть на время, кафедральным собором города Пскова. Когда закроется на ремонт Троицкий собор, молитвенная жизнь кафедры Пскова перенесется на год-другой сюда, в храм Николы со Усохи, но это останется в истории».

Возрождение основ

Конечно же, многих псковичей волнует, что ждет в ближайшие годы Свято-Троицкий кафедральный собор, - не секрет, что его состояние специалисты оценивают как аварийное.

Противоаварийные мероприятия в соборе проводятся с 2018 года, а в сентябре 2020 года начались ремонтно-реставрационные работы. По информации Instagram-аккаунта АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», в настоящее время специалисты «ЭкспоСервисПрофи» заканчивают разработку научно-проектной документации по реставрации: проект необходимо сдать до 2022 года. Они уже провели историко-архивное исследование: поиск текстовых и графических архивных документов, отражающих историю возникновения и существования собора, археологические исследования, натурные, инженерно-технические, геологические и гидрологические исследования.

Фото: Вадим Боченков

«Тот, кто бывал на территории собора, видел, что там выполнено 4 очень глубоких шурфа, раскрыто основание, - рассказал председатель комитета по охране объектов культурного Псковской области Вадим Нэдик в апрельском интервью радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове. - К сожалению, из-за морозов, пришлось остановить работы, но на данный момент они практически завершены... Псковский археолог Сергей Салмин четко разъяснил, где выступили основания фундамента третьей Троицы, и мы теперь четко понимаем, что на несколько метров от склона было смещение собора». Предположительно, произошла просадка на новых фундаментах, поэтому псковичи установили контрфорсы, которые сейчас, по сути дела, уже «висят» на стенах.

По словам Вадима Нэдика, предстоящие работы по цементации грунтов являются обычными для реставраторов. «Все по силам, - уверен председатель комитета. - Мы надеемся, что подрядчик с этой задачей справится, просим, чтобы проектировщик ускорил работу». Если проект будет сдан раньше срока, инъектирование можно будет начать уже осенью.

Полный перечень работ в Троицком соборе с указанием технологической последовательности их выполнения будет прописан в составе «Проекта организации реставрации». По словам главного архитектора проектов Екатерины Ивановой, реставрационные работы планируется начать с подготовки объекта, а также усиления и ремонта конструкций, пришедших в аварийное и неработоспособное состояние. После необходимо провести реставрационный ремонт кровли и фасада, в том числе окон и дверей.

К реставрации интерьеров собора подрядчик сможет приступить после устройства инженерных сетей и систем. В ходе внутренних ремонтных работ необходимо воссоздать или отреставрировать монументальную живопись. На заключительном этапе предполагается благоустройство территории собора.

Реставрация Свято-Троицкого собора займет не один год: специалисты, в частности, говорят об осени 2025 года.

Давно сказано: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». В жизни кафедрального Троицкого собора Пскова пришло время для долгожданной реставрации. Важная эпоха наступила и для храма Николая со Усохи.

«Этот прекрасный храм создан во имя великого святого, откликающегося не только на наши молитвы о духовных нуждах и вопросах, но и на самые что ни на есть житейские просьбы и проблемы», - заметил митрополит Тихон в проповеди. Очень символично, что именно этот древний псковский храм, память которого хранит голоса и надежды многих поколений жителей нашего города, принял на себя особую миссию - стать кафедральным собором Псковской епархии и средоточием духовной жизни тысяч верующих.

Елена Никитина