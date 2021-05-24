Церковь / Новости епархии

Псковичи написали икону для древнего храма Свияжского монастыря

Псковские иконописцы мастерской Мирожского монастыря Николай Блохин и Алексей Яблочкин написали икону Любятовской Божией Матери для древнего Никольского храма (1556) Свияжского Успенского монастыря.

Любятовская икона Пресвятой Богородицы - это одна из древнейших и почитаемых псковских икон из церкви Николая Чудотворца (г.Псков, Любятово). По преданию, летом 1570 года икона спасла Псков от жестокостей Иоанна Грозного, который после молитвы перед ней отменил намеченные в городе массовые казни.

По словам псковских иконописцев, они очень старались закончить икону вовремя: ко дню празднования памяти этого образа (5 июля), за которым еще последует и освещение старейшего каменного храм Среднего Поволжья после длительной реставрации.

«Наместник Свияжского монастыря о. Симеон посетил нашу мастерскую, познакомился с псковской традицией иконописи и заказал написать икону. Мы предложили выбрать образ Любятовской Божией Матери, который является одним из шедевров псковской школы иконописи 15 века», - пояснил художник мастерской Мирожского монастыря Николай Блохин.

Свияжская обитель как город-крепость была выстроена в 1551 году всего за 24 дня на территории площадью 24 га. Есть данные, что здесь имеются творения псковских зодчих Постника Яковлева и Ивана Ширяя, создавших прекрасные образцы русской архитектуры 16 века. Символично, что Любятовская икона Богородицы продолжает традиции псковских мастеров в древней Свияжской обители Среднего Поволжья.

Напомним, иконописная мастерская Мирожского монастыря имеет свою давнюю историю - она появилась здесь еще в 12 веке по благословению святителя Нифонта, который в то время был епископом Новгородским и Псковским. С тех пор разные мастера создавали для потомков бесценные иконы и фрески. Один из них - будущий настоятель Псково-Печерского монастыря, Святой Преподобномученик Корнилий, который получил иноческий постриг в Мирожской обители и научился азам иконописи. В 20 годах XX века советские власти упразднили Мирожский монастырь и только в 1994 году здесь стали совершаться богослужения. Стараниями наместника монастыря архимандрита Зинона - известного иконописца - в мужской обители возродилась «Иконописная мастерская», а также появилась «Иконописная школа» для православных мирян. В 2019 году по благословению наместника Мирожского монастыря иеромонаха Серафима в обители была воссоздана «Иконописная мастерская», в которой сегодня трудятся иконописцы Николай Блохин и Алексей Яблочкин, послушник монастыря, художник-реставратор Владимир Гуторов.