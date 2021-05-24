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Псковичей приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь

Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий монастырь празднует обретение мощей преподобного Корнилия Крыпецкого чудотворца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в монастыре.

22 июля в 8.00 от собора Рождества Иоанна Предтечи на улице Максима Горького, 1а в Крыпецкий монастырь отправится бесплатный автобус вместительностью 50 человек. Желающие могут оставить пожертвование за поездку в лавках монастыря. Промежуточная остановка будет у Кремля.

У паломников будет возможность окунуться в святом источнике преподобного Саввы Крыпецкого и поучаствовать в праздничной трапезе. Обратно автобус отправится в 14.00.

Начало таинства исповеди запланировано на 9.00. Божественная литургия начнется в 10.00.

«Просим паломников надевать маски и соблюдать безопасную дистанцию!» - добавили в монастыре.