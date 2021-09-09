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Крыпецкий монастырь приглашает на престольный праздник

10 сентября в Савво-Крыпецком монастыре состоится престольный праздник в память преподобного Саввы Крыпецкого.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в монастыре, в 8.00 от собора Рождества Иоанна Предтечи (г. Псков, ул. Максима Горького 1а, Комсомольская площадь) в Крыпецкий монастырь отправится автобус на 50 человек. Промежуточная остановка - у Кремля. Обратно автобус поедет в 14.00. Стоимость поездки - добровольное пожертвование в лавку монастыря.

Начало таинства исповеди - в 9.00. Божественная литургия начнется в 10.00.

По окончании торжеств паломники смогут окунуться в святом источнике и поучаствовать в праздничной трапезе.

При хорошей погоде возможно богослужение на улице. Паломникам советуют одеваться теплее.