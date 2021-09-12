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Православные псковичи отмечают сегодня праздник Рождества Богородицы

Православные христиане отмечают сегодня, 21 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников, установленных в память о земной жизни Иисуса Христа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской епархии

20 сентября, накануне Рождества Пресвятой Богородицы, митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерского монастыря. За всенощным бдением владыка совершил постриг во чтецы студента 4-го курса бакалавриата заочного отделения Санкт-Петербургской духовной академии Артемия Шевчука.

Сегодня, 21 сентября, митрополит Тихон совершит первую с 1917 года божественную литургию в древнем соборе XIV века в честь Рождества Божией Матери Снетогорского женского монастыря. Начнется оно в 10.00.