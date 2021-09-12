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Снетогорский монастырь в Пскове закрыли на карантин из-за COVID-19

Снетогорский женский монастырь в Пскове закрыли на карантин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

«В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой и заболеваниями COVID-19 среди сестер обители Рождества Богородицы Снетогорский женский монастырь закрыт для посещения», - говорится в сообщении.

О времени возобновления общественных богослужений сообщат дополнительно.

Также в епархии сообщили, что 5 октября на 78-м году от коронавирусной инфекции скончалась насельница Снетогорского монастыря монахиня Варсонофия (Морозова), долгие годы исполнявшая послушание келейницы архимандрита Гермогена (Муртазова).