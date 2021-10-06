Церковь / Новости епархии

Приобретенный епархией мобильный комплекс для оказания медпомощи прибыл в Печоры

Первый выезд мобильного комплекса для оказания медицинской помощи, приобретенного Псковской епархией для учреждений здравоохранения Псковской области, состоялся 11 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе епархии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской епархии

Мобильный комплекс для оказания медицинской помощи вместе с врачами детской областной клинической больницы прибыл в Печоры - в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В ходе визита медицинские работники провели профилактический осмотр воспитанников центра.

Мобильный комплекс детской областной клинической больницы для оказания медицинской помощи в отдаленных точках Псковской области – один из трех комплексов, переданных в дар от Псковской епархии митрополитом Псковским и Порховским Тихоном учреждениям здравоохранения региона.

«Современные мобильные медицинские комплексы оснащены оборудованием для проведения профилактических осмотров, диспансеризации, а также для специализированных диагностических исследований и медицинских процедур для детей и взрослых», - добавили в епархии.