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Храм Великомученицы Варвары в Печорах ждет реставрация

Объект культурного наследия федерального значения «Храм Великомученицы Варвары XVIII века» в Печорах вошел в программу АНО «Возрождение». Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте организации.

Фото: инстаграм-аккаунт АНО «Возрождение»

«Приход Варваринской церкви с 20-х годов XX века существовал как приход православной этнической группы эстонцев — сето. В новейшее время легендарным настоятелем храма Святой Великомученицы Варвары был протоиерей Евгений Пелешев, старейший священник Псковской епархии», - подчеркнули в организации.

Церковь уникальна тем, что в ней сохранился старинный иконостас, и тем, что это один из немногих православных храмов народности сето. Культура и традиции этого народа совмещают эстонский образ жизни и исповедание русской православной веры.

Это один из самых посещаемых храмов в Печорах, отметили в организации.



В настоящее время здесь проходит подготовка к началу реставрационных работ. Уже демонтирован карниз под крышей по периметру всего архитектурного объема. Кроме того, реставраторы расчистили чердак и удалили старый утеплитель из глины и мха.

Дальнейшие противоаварийные работы по замене кровли продолжатся после согласования проекта реставрации.