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Два православных храма построят в Пскове

Два православных храма построят в Пскове. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон в интервью YouTube-каналу SINDICAT.

Он напомнил, что недавно при городской больнице в Пскове построили храм святителя Луки Крымского. «Сейчас рядом с больницей (там новостройка, нет храмов рядышком, новый район Пскова) хотим построить два небольших храма – один деревянный. Это мы делаем за свой счет. Мы видим, что там необходимо, делаем. Землю уже присмотрели, нам ее передают. А дальше – как жители решат. Надеюсь, не будут очень сильно возражать. Потом там собираемся делать небольшой молодежный центр», - поделился планами митрополит Тихон.

При этом одной из важных задач он назвал сохранение существующих храмов. «Это шедевры мирового архитектурного искусства и духовного. Это история России. В Псков приезжают не для того, что посмотреть полузакрытый завод или какой-нибудь стадион. Приезжают, чтобы посмотреть древний Кремль, Мирожский, Снетогорский, Псково-Печерский, Святогорский монастыри. Туда люди едут, чтобы приобщиться к своей истории», - рассказал митрополит.