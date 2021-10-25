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Дом причта готовится к открытию в Острове

Духовно-просветительский центр — Дом причта— готовится к открытию в городе Острове. Об этом пишет газета «Островские вести».

Фото Зинаиды Сидоровой

Все строительные работы уже завершились. Однако требуется помощь в оснащении помещения бытовой техникой и благоустройстве прилегающей территории.

По инициативе активных прихожан Свято-Троицкого собора и отца Романа организовали несколько субботников. Строительный мусор помогали убирать прихожане, волонтерские отряды колледжа, средней школы №7 имени В. Н. Пушкарева, Дома детского творчества. Планируется провести еще один субботник.

Напомним, в новые Дома причта псковичи смогут купить клубную карту за 300 рублей и один раз в день приходить на обед или ужин. Записаться в Дом может любой желающий, не зависимо, верующие они или нет, заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе пресс-конференции 12 сентября.