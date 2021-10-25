Церковь / Новости епархии

Новые колокола установят на звоннице церкви Николы со Усохи в Пскове

В Пскове планируют обновить звонницу церкви Николы со Усохи (XV-XVI века). Как сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», в настоящее время на объекте культурного наследия федерального значения завершено обследование конструктивного состояния балок под установку колоколов.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Все расчеты по нагрузкам представлены на согласование в комитет по охране памятников Псковской области. На основании расчетных данных по нагрузкам будет произведена работа по изготовлению и установке новых колоколов на звонницу, воссозданную в 1966 году по проекту архитекторов Ю. П. Спегальского и Б. С. Скобельцына», - говорится в сообщении.

Замена балок звона и ремонт куполов с деревянным лемехом были предусмотрены проектом реставрации, который выполнялся несколько лет назад и осуществлен не полностью. «Тогда были изготовлены специальные аутентичные покрытия деревянным лемехом, воспроизводящим формы и размеры образцов, обнаруженных археологами во время раскопок», - уточнили в организации.