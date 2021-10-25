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К 100-летию хора Псково-Печерского монастыря снимут фильм-концерт

К 100-летнему юбилею смешанного хора Псково-Печерского монастыря будет реализован крупный культурный проект, включающий в себя съемку фильма-концерта и праздничные концерты хора в Москве и Пскове.

В исполнении коллектива прозвучат не только духовные песнопения, но и народные песни и романсы в оригинальных аранжировках, произведения композиторов ХХ века.

Вместе с родной обителью хор пережил и тревожную пору революционных лет, и тяготы военных будней, и последующие притеснения со стороны советских властей. Неизменным оставалось лишь его беззаветное музыкальное служение святой обители, ее прихожанам и паломникам.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.