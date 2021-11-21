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Дом причта станет логичным продолжением комплексной реконструкции квартала у Покровки - Псковская епархия

07.12.2021 21:50|ПсковКомментариев: 0

Планы по возведению в Пскове на улице Шуйского дома причта, в котором разместится социальная столовая, соответствуют общему замыслу комплексной реконструкции квартала в районе Покровской башни посредством восполнения архитектурно-градостроительных утрат, существовавших на данной территории. Такую точку зрения озвучили в Псковской епархии, комментируя новость о передаче в безвозмездное пользование митрополии земельного участка площадью 377 квадратных метров.

Согласно проекту комплексной реконструкции исторического центра города Пскова в рамках реализации постановления Совета министров СССР от 4.07.1988 года N816, данная территория отнесена к зоне, несущей максимальный потенциал воссоздания среды.

Как сообщили в епархии, исследовательские материалы по подготовке опорных планов Пскова и установления зон охраны, начиная с 1945 года, подтверждают, что улица Воеводы Шуйского, бывшая Карла Либкнехта была селитебной и застроенной территорией и оценивалась как перспективная для регенерации исторической среды города.

Возможность регенерации на указанной территории определена историко-культурным исследованием «Обоснование возможности регенерации градостроительной среды и исторической застройки в зонах охраны объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Кремля, на участках непосредственного окружения территории объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Покрова от Пролома"», XIV – XV веков, в границах южной и западной части квартала, ограниченного улицами Красных Просвещенцев, Калинина, Свердлова, Воеводы Шуйского и соответствующими пряслами западной и северо-восточной стен Окольного города, отходящими от Покровской башни».

В работе, на которую ссылаются в епархии, содержится вывод: историко-градостроительный очерк территории и материалы историко-архитектурного опорного плана показывают, что оптимальный этап формирования исторического комплекса застройки территории приходится на конца XIX –ХХ веков, период достижения объектом качеств архитектурно-градостроительного ансамбля, завершения формирования объемно-пространственной структуры объекта.

 

В 90-е годы прошлого столетия был завершен масштабный этап комплексной реконструкции квартала, ограниченного улицами Свердлова, Воеводы Шуйского, Красных Просвещенцев, Калинина. Реконструкция прошла в формате регенерации (восполнения, ревитализации) архитектурно-градостроительной среды микрорайона. Вектор активности конца ХХ века лишь частично затронул участки между крепостными стенами и параллельными им современными улицами Свердлова и Воеводы Шуйского. Здесь появились несколько новых домовладений усадебного типа: два дома у перекрестка первой улицы с улицей Калинина и комплекс «городской усадьбы» на улице Воеводы Шуйского, ныне ставший ресторанно-гостиничным комплексом «Дом у Покровки».

В Псковской епархии подчеркивают: в случае с домом причта речь идет не о новом строительстве (в границах охранной зоны это запрещено), а о регенерации - то есть совокупности градостроительных мероприятий, направленных на восполнение утрат, восстановление целостности и реализацию историко-градостроительного потенциала градостроительных объектов, осуществляемых методами реставрационного воссоздания, компенсационного и адаптивного строительства в соответствии с традиционными принципами и приемами формирования историко-градостроительной среды.

В части реализации требований и мероприятий в отношении объекта всемирного наследия «Церкви Покрова от Пролома» строительство дома причта позволит оптимизировать антропогенную нагрузку, улучшить эстетическое восприятие объекта, качественно повысить условия обеспечения сохранности выдающейся универсальной ценности объекта и сделать его более привлекательным для жителей и гостей города Пскова.

Напомним, сегодня депутаты Псковской городской Думы согласовали передачу в безвозмездное пользование Псковской епархии земельного участка на улице Воеводы Шуйского в Пскове на 10 лет с целью размещения и строительства на нем дома причта.

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«Сейчас не даем разрешение на строительство, на иные виды работ, а осуществляем процедуру передачи муниципального земельного участка», - объяснила присутствующим глава Пскова Елена Полонская. Она рассказала, что в доме причта разместятся трапезная, помещения для работы и деятельности воскресной школы, пост охранника, санузел, хозяйственный блок для обслуживания храма и его территории.

Владелец гостевого дома «У Покровки» Елена Семенова обратила внимание депутатов на то, что в охранной зоне запрещено любое строительство, ранее исторически в этом месте также ничего не строилось.

Аттестованный эксперт Министерства культуры РФ Надежда Волова пояснила, что федеральное законодательство говорит о том, что в охранной зоне «возможна и должна быть регенерирована градостроительная среда». «С XVI века там была градостроительная среда, что подтверждается генеральными планами», - отметила она и попросила принять решение в пользу религиозной организации.

По итогам обсуждения большинство депутатов проголосовали за то, чтобы передать земельный участок в пользование Псковской епархии.

Теги: #Псковская епархия
Источник: Псковская Лента Новостей
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