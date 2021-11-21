Церковь / Новости епархии

Работу по восстановлению часовни Николая Чудотворца продолжают в Новоржеве

Работу по восстановлению часовни Николая Чудотворца продолжают в Новоржеве. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов, вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян.

«Как это и полагается, обратились за благословением к владыке Сергию, епископу Великолукскому и Невельскому. Вместе с настоятелем храма отцом Стефаном, а также присоединившимися к встрече по телефону руководителем Ассоциации строительных предприятий области Владимиром Моисеевым и известным архитектором Сергеем Кондратьевым, рассказали его преосвященству об исследованиях конструкций здания. Обсудили дальнейшие действия: наиболее приемлемые способы внешней и внутренней отделки часовни, убранство, благоустройство территории», - рассказал Армен Мнацаканян.

Детали работы владыка Сергий продемонстрировал на примере строящегося в Великих Луках храма преподобного Мартирия Зеленецкого. «Масштаб сделанного впечатляет: всего за 2 года возведено здание церкви и колокольни, установлены колокола, выполнена наружная отделка, полным ходом идут внутренние работы. Наша часовня менее масштабное сооружение, однако дел много. Начнем с осмечивания, а весной можно будет выходить на объект», - отметил вице-спикер регионального парламента.

«Владыка с радостью отнесся к нашей инициативе, поддержанной прихожанами, дал несколько ценных советов. И благословил на богоугодное дело. Знаю, что многие новоржевцы тревожились отсутствию информации о продвижении работ, писали в соцсетях, спрашивали в личном общении. Спешу заверить: дело продолжаем. Теперь с нами своими молитвами и мудрыми советами и владыка Сергий, за что сердечно Его благодарю», - заключил Армен Мнацаканян.