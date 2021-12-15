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Ход реставрационных работ в Снетогорском монастыре оценил губернатор. ФОТО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил завершенную первую очередь реставрационных работ в Снетогорском монастыре в ходе рабочего выезда сегодня, 30 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Представитель АНО «Возрождение» пояснил, что работы позволили сохранить памятник культуры от разрушения и ликвидировать угрозу жизни горожан.

«Работы начались летом этого года и завершились в ноябре. В ходе реставрации памятник сильно разрушался, строителям приходилось работать в очень стесненных условиях. Не было даже путей подвоза цемента. Постоянно приходилось менять проектные решения и проверять ультразвуком бетон. Объект очень трудный», - рассказал представитель АНО «Возрождение».

В настоящее время завершился первый этап работ. Весной 2022 года планируется дополнительно укрепить склон и продолжить бетонную линию, которую затем облицуют псковским камнем.

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«Здесь мы столкнулись с большой опасностью обрушения и оползания памятника в реку. Об этом нам сообщали и московские эксперты. В любой момент мы могли лишиться второго по древности монастыря в городе. Это XIII век, это достояние Псковской земли и всей России!» - подчеркнул митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Как отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, он рад тому, что удалось вовремя успеть отреставрировать стену монастыря.

Монахиня Снетогорского монастыря обратилась к главе региона с просьбой установить рядом с обителью детскую площадку, поскольку в микрорайоне нет ни одной. Губернатор пообещал выполнить просьбу.

Добавим, АНО «Возрождение» в настоящее время работает над реставрацией 46 объектов культурного наследия на территории региона. В настоящее время уже удалось выполнить 80% работ на объектах. Полностью завершить их планируют в следующем году. Среди этих объектов - могила Александра Пушкина, храм Александра Невского и усадьба Волышово, где проводили противоаварийные работы. Кроме того, получилось укрепить склоны Псково-Печерского монастыря и выполнить водоотведение, что позволило установить необходимый влажностный режим в пещерах.