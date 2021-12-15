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Колокольню Троицкого собора в Пскове приняли после первой очереди реставрационных работ

Колокольню Троицкого собора приняли после первой очереди реставрационных работ. Об этом в ходе выезда сообщил руководитель регионального комитета по охране объектов культурного наследия региона Вадим Нэдик сегодня, 30 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам руководителя профильного комитета, в настоящее завершился первый этап реставрационных работ на колокольне и в пороховых помещениях. В ходе него строители полностью укрепили нижнюю часть колокольни. Стоимость работ составила 22 миллиона рублей.

«Работы по колокольне мы приняли вчера, а по пороховым - еще в сентябре. Стараемся делать все максимально качественно, чтобы стояло веками», - добавил Вадим Нэдик.

Троицкий собор в Пскове необходимо отремонтировать в ближайшее время. Такое мнение высказал митрополит Псковский и Порховский Тихон. Глава псковской митрополии назвал тревожным состояние центрального храма города. На его реставрацию необходимо выделить около 85 миллионов рублей.

«Плита, на которой он стоит, треснула. Контрфорсы, которые должны удерживать собор, как бы разрывают его. Собор висит на них. Прежнюю смысловую нагрузку, которую они несли после строительства собора, сейчас не выполняют. Их можно убрать, но от этого изменится внешний вид храма. Этот вопрос нужно обсудить с жителями города и экспертами», - подчеркнул митрополит Тихон.

По словам митрополита Тихона, в этом году АНО «Возрождение» сэкономило 160 миллионов рублей из выделенных 350. Это позволило дополнительно включить в список реставрации 7 объектов.

«Иконы внутри собора находятся в очень плохом состоянии. Буквально куски икон падают! Огромные трещины идут по объектам общероссийского достояния! У нас сейчас есть возможность исправить это, и лучше этим заняться сейчас. Через 10 лет могут начаться очень большие проблемы», - заключил митрополит.

Специалист АНО «Возрождение» пояснил, что иконы находятся в таком состоянии из-за нарушения температурно-влажностного режима. Когда в соборе слишком резко дали отопление, иконы высохли.

Отметим, реставрация центрального храма Псковской области запланирована на 2022 год. На это время функции центрального храма перейдут церкви Николы со Усохи.