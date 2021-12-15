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Церковь / Новости епархии

Рождество Христово отмечают православные псковичи

07.01.2022 10:07|ПсковКомментариев: 0

Рождество Христово, один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира, отмечают сегодня, 7 января.

Этот праздник установлен в воспоминание рождения Иисуса Христа. В этот день в городе Вифлееме родился богомладенец, сын божий. На свет Иисус Христос появился сверхъестественным образом от девы Марии, Богородицы.

Как отмечается на calend.ru, Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост (святая Четыредесятница), строгий пост соблюдается и накануне праздника. В ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершаются рождественские богослужения. После Рождества наступают святки — святые дни или 12 дней, в течение которых отмечается праздник.

Ранее в Сети было опубликовано рождественское послание митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Теги: #Рождество #зима #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
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