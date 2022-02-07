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Издательство Псково-Печерского монастыря приглашает к участию в литературном конкурсе

Издательство Псково-Печерского монастыря «Вольный Странник» объявляет литературный конкурс «Прекрасное далеко», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе монастыря.

Фото: пресс-служба Псково-Печерского монастыря

Цель конкурса - привлечение внимания родителей и подростков к православной вере, открытие новых талантливых авторов детских книг.

На конкурс выдвигаются оригинальные произведения, созданные на русском языке и ранее не публиковавшиеся коммерческими тиражами (свыше 1000 экземпляров). Также к участию в конкурсе допускаются рукописи, публиковавшиеся ранее на бесплатных интернет-порталах и в периодической печати.

Объем произведений - от 6 до 15 авторских листов (1 авторский лист = 40 000 знаков с пробелами) для подростков от 12 лет и молодежи. Стихи не принимаются.

Отправить работы можно с 14 февраля по 1 июня на электронный адрес: vs-deti@mail.ru.

По итогу работы жюри издательство определит список финалистов, в который отберут по 3 произведения, занявших 1, 2 и 3 места. Победителю конкурса издательство «Вольный Странник» предлагает заключить договор на публикацию произведений с гонораром 20% от оптовой цены. Финалистам конкурса издательство «Вольный Странник» также может предложить публикацию их произведений.

Официальная информация конкурса публикуется на сайте. Переписка и телефонные переговоры с участниками конкурса не ведутся.