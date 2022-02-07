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Еще несколько керамид нашли в пещерах Псково-Печерского монастыря. ВИДЕО

Несколько керамид нашли на дне пещер Псково-Печерского монастыря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове ( Псковской области)».

Видео: автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Продолжаются работы по исследованию пещер Псково-Печерского монастыря, а также комплексные научные исследования по керамидам. В процессе изучения найдены ранее керамиды, "вынутые" когда-то из стен пещер», - говорится в сообщении.

Керамиды - надгробные керамические плиты из обожженной глины с темно-зеленой поливой, находящиеся в пещерах Псково-Печорского монастыря. Они входят в состав объекта культурного наследия федерального значения и являются художественным памятником Псковского края.

Ранее сообщалось, что в ходе исследований в пещерах зафиксировали 386 керамид.